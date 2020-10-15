珠峰錦標｜川河達駒排第6檔 澳洲短途王綠化帶喺正隔籬

周六（17日）在澳洲蘭域馬場將上演第四屆珠穆朗瑪峰錦標，總獎金1,500萬澳元。

港人馬主何家駒名下灰馬「川河達駒」排第6檔參賽，其鞍上人麥維凱乃此賽最佳騎師，本身曾兩度奪冠，而目前「川河達駒」亦為大熱門。

排在「川河達駒」內側第5檔的是澳洲短途馬王「綠化帶」，本身已連續在和諧錦標及首演錦標熱倒。

此駒目前為珠峰錦標次熱，獨贏賠率與「川河達駒」十分接近，出賽騎師則是麥道朗。

至於連勝羅柏奇勒爵士錦標及文西錦標的Behemoth，將配羅理雅排2檔出閘參戰。

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