呂健威｜替泥地雙雄齊打王牌 配合金鎗六十好好出擊

這次（18日）沙田日馬賽事編排八草兩泥，練馬師呂健威替旗下一對泥地叻馬第六場「福喜多多」及第八場「好好學習」打王牌參戰。

以其馬房一貫作風，此兩駒勢將齊齊出擊，以配合廐侶第七場「金鎗六十」爭沙田錦標而發動全面攻勢。

上季尾5月至今沙田日賽，呂廐已有八駒出王牌跑泥地，共取得兩冠三亞兩季，僅一駒不上名。

信數據，「福喜多多」及「好好學習」均有捧場價值。

「福喜多多」開季兩戰於泥地短途分別敗予「八卦」及「印水紙」屈居亞軍，今次強手已去，續配莫雷拉上陣，有望勝回一仗。

另外，「好好學習」前速銳利，故此跑谷草及泥地威力特別大，反而田草演出一般。

上仗復出跑田草落敗當熱身，如今回師一戰一亞的泥地短途賽，加上潘頓輸完不放手，應有一番作為。

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