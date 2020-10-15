楊明綸｜為咗與龍共舞改早啲停賽 想試吓做二級賽王者

華將楊明綸在9月23日谷草第四場賽事，因不小心策騎希斯馬房「世紀舞王」被判罰停賽兩日。

原定停賽日期於昨晚（14日）谷戰開始執行，然而楊明綸向競賽董事小組匯報，指他已接受周日（18日）沙田賽事一項重要策騎聘約。

因此，小組決定將楊明綸的停賽期提前至10月11日開始，直至今日（15日）可恢復策騎出賽，換言之他可在周日刑滿復出跑沙田。

星期日沙田日馬設有兩項二級賽，分別為精英碗及沙田錦標。

相信楊明綸所指的一項重要策騎聘約，必然是應屆三級賽精英碟盟主「與龍共舞」。

上季此駒於精英碟能以接近五馬位彈甩「喜蓮騏星」及「添滿意」等強手奪標，可見實力甚強。

今仗縱使面對「金鎗六十」等強手，但「與龍共舞」機會不容忽視，且看能否為楊明綸奪得從騎生涯首場二級賽。

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