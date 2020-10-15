賽後報告摘要｜見習騎師出事 黃俊陳嘉熙11.1起各停兩日

10月14日谷中夜馬賽後報告重點

第1場第五班1200米：見習騎師黃俊（「樂多福」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在跑過九百米處時，他容許座騎在尚未帶離「帝豪寶駒」時向內斜跑，導致該駒不必要地受阻礙及失去應有的跑線。

小組判罰見習騎師黃俊由十一月一日星期日開始停賽，直至十一月五日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

見習騎師陳嘉熙（「紅寶舍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在跑過九百米處時，他在尚未帶離「從頭越」時將座騎向內移入，導致該駒須大力勒避及被帶向內跑橫越「活力爆發」應有的跑線，「活力爆發」同樣須大力勒避。

跟隨「從頭越」的「果然友」在勒避該駒的後蹄時昂首及向外斜跑，導致「嘉應風采」被帶出更外疊。「葵涌精英」因而也受妨礙。

小組判罰見習騎師陳嘉熙由十一月一日星期日開始停賽，直至十一月五日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

小組提醒賀銘年（「果然友」），他須確保舉鞭時手臂不得抬高於肩部水平。

第2場第四班1650米：接近二百五十米處時，「雷公鑿」在「美活人生」與「木火同明」（梁家俊）之間的窄位競跑，當時「木火同明」向內斜跑。小組告誡梁家俊，在類似情況下必須加倍小心。

第3場第四班1200米：接近千一米處時，「成才」收慢避開「牛精大哥」（見習騎師周俊樂）的後蹄，當時「牛精大哥」向內斜跑。

小組譴責見習騎師周俊樂。接近九百米處時，「連利福將」（潘頓）向內斜跑，碰撞「正本雄心」。

「連利福將」及「正本雄心」於趨近及跑過八百米處時緊迫競跑。

「連利福將」於跑過八百米處時在搶口及靠近「吉利大勝」的後蹄處於窘境之際昂首。

小組告誡潘頓，須確保避免座騎不必要地與其他馬匹互相觸碰。

小組就見習騎師周俊樂對座騎的馬鞍前方位置用鞭而警告他。

獸醫於賽後立即檢查「連利福將」，發現該駒右後腿不良於行。

「連利福將」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場第四班1000米：賽後，史卓豐（「濃有」）表示，他於早段催策座騎以佔取中間位置。

他說，座騎走勢僅屬一般，雖然末段衝刺令人滿意，但其加速力不及上仗勝出時般強勁。

獸醫於賽後立即檢查「濃有」，並無發現任何明顯異常之處。

第5場第四班1200米：獸醫於賽後立即檢查「晉神」，發現該駒會厭持續被覆蓋。

葉楚航告訴小組，鑒於「晉神」於賽後發出呼吸聲和獸醫的報告，他有意替該駒綁上繫舌帶進行操練，以評估是否適宜在日後的賽事中加配此項配備。

第6場第三班1200米：「總理」於躍出時向內斜跑，碰撞「維港奔流」。

跑了一段短途程後，「總理」被「維港奔流」碰撞，當時「維港奔流」在與「美麗甜心」互相觸碰後向外斜跑。

第7場第三班1800米：接近終點時，「文武傳奇」向著內側的「扎西德勒」的後蹄斜跑，導致騎師須修正座騎。

第8場第二班1650米：首次趨近終點時，「勤德兼備」在「傑彩繽紛」內側緊迫競跑，當時「傑彩繽紛」在「綠色有運」（莫雷拉）內側受擠迫，而「綠色有運」則向內斜跑。

小組告誡莫雷拉，在類似情況下必須加倍小心。

由於小組認為「友誼至好」向外斜跑的幅度，並不足夠讓任何一駒能充份地推進至該駒的內側，因此不採取進一步行動，然而，小組仍告誡潘明輝，在推進至窄位競跑時，須注意空位是否足夠。

當「勤德兼備」勒避時，「安采」向外移出避開該駒的後蹄，「確妙星」因而須急速向外移出避開「安采」。

獸醫於賽後立即檢查「非凡才子」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「非凡才子」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199