何澤堯｜近期贏親馬例打孖上 大賽日揸住「雙金」出擊

何澤堯近四次贏馬當日均起孖，反映騎者慣於兼擅於乘勝追擊。

周日（18日）沙田跑十場日馬，何澤堯手執兩匹頂級惡馬，包括第七場「金鎗六十」及第九場「夢想成金」，有力再次起孖。

何澤堯在上季1600米二級賽沙田錦標策騎「跳出香港」捧盃，今次他將夥拍「金鎗六十」衛冕桂冠。

「金鎗六十」出道以來12戰11勝，包括上季連贏經典一哩賽、經典盃及打吡，成為香港賽馬史上第二匹四歲三冠王。

此駒上仗季內復出角逐1400米三級賽慶典盃，面對前馬王「美麗傳承」仍輕勝，今仗轉戰二級賽1600米，有力完成跨季九連捷。

「夢想成金」出道以來三戰全勝，其中上賽復出初跑轉彎路程，排12檔仍能輕取對手，留在第三班再跑勝程，力足保持不敗之身。

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