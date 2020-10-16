容天鵬｜沙田賽馬日兩連勝 馬房善用靚鱷魚駁長條纜

容天鵬馬房踏入10月份，成績明顯好轉，近兩次日賽皆有馬贏。

星期日（18日）跑沙田泥草混合賽，練者出馬七匹，可望延續沙田日賽勝纜。

其中，四班泥地1200米「鱷臨天下」，上季於泥地短途奪得三Win。

這匹六歲馬今次續戰強項，仍有機會交出好成績。

「鱷臨天下」上季在第五班兩次勝出泥地賽均以輕鬆姿態掄元，展現超班實力。

其後此駒升上第四班，三戰能取得一冠一亞一殿不失前四，表現穩定。

「鱷臨天下」上季每次出賽前，必北上從化訓練，今戰休後復出前亦不例外。

這匹六歲馬於9月尾返港後，10月6日由周俊樂出試1200米泥閘貼欄帶放勝出，狀態可見良好。

陣上利用本身一貫前速採取主動，周日有機會在泥地短途強項再贏。

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