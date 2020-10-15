場場精綵｜告東尼親自打錶 受到高度重視

告東尼剛周三（14日）谷戰，借助周俊樂減十磅的威力，憑「牛精大哥」及「二郎」起孖。

雖然今戰開始周俊樂停賽，但東廐強陣出擊，依然有力再添勝仗。

今晨（15日）七點半過後，出操馬已較疏落，告東尼趁機安排周日（18日）參戰馬到大圈做最後試跑，包括第二場「好運寶寶」、第七場「添滿意」及第九場「場場精綵」等。

告東尼在烽火台靜靜地觀操，手上拿起秒錶，親自為「場場精綵」計時，當馬匹跳過烽火台前面，立即拿起秒錶看時間，然後再逐一檢視隨後各駒走勢，動態相當認真，值得重視。

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