賽事報名｜下周谷戰三T多寶224萬 富高八斗首次轉場跑

下周三（21日）設有八場谷草夜賽，以C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上7時15分。

當晚各項特別彩池中，只三T有多寶累積，金額為224萬餘元。

屆時共有四位騎師停賽，包括周俊樂、史卓豐、何澤堯及蔡明紹。

第四班1650米第二組只有12駒報名，是全晚唯一沒有後備馬的賽事。

當晚共設三場三班賽，分別跑1000、1200及1650米。

其中，三班1000米最特別之處是「富高八斗」，牠將首次渡江參與谷戰。

此駒出賽三季共12戰，全部跑田草1000或1200米。

「富高八斗」同父馬「阿凡達」（已退役）曾勝谷草1200米，本身今次有用王牌報名，可謂有備而來。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199