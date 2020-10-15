告東尼｜分級賽日頭馬組織三叉戟 1300Win功臣再奏凱歌

告東尼馬房向來於分級賽日成績亮麗，今季已於慶典盃日勝出「加州凱歌」，以及在10.1賽事日憑「錶之智能」捧走國慶盃與「綫路勇駒」起孖。

當中，「綫路勇駒」更為告東尼贏出從練生涯第1,300場頭馬，為練者寫下新一頁威水史。

周日（18日）又上演兩項二級賽精英碗及沙田錦標，上述三匹贏馬功臣再度出戰，有望為廐主周日揚威大賽日。

「錶之智能」上仗熱身後捧走國慶盃，走勢大有進步。

今場角逐1200米二級賽精英碗，只須負117磅十分有利，今仗依然是爭勝要角。

「綫路勇駒」雖已年屆八歲，但上季尾已在田泰安胯下勝出四班1400米，今季升班成功取得跨季孖寶之餘，亦一連四仗未失Q，可謂越老越可愛。

今仗繼續角逐三班1400米，此駒狀態大勇下有望取得連捷。

「加州凱歌」上仗在泥地1200米險勝一個馬鼻位，取得在港服役第二Win。

而「加州」系上次日賽又有「加州雷電」勝出，可見馬主近期處於旺勢。

「加州凱歌」泥地性能出色，周日縱使升班出戰泥地1200米，仍可望繼續有好表現。

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