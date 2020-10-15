丁冠豪丨已熱身馬配華將啱數 再大大進入大賽日視線範圍

丁冠豪馬房開季至今取得四Win，一半來自季內首戰馬（「銀河飛馬」和「步步為贏」），另一半則來自今季已熱身馬（「君達星」和「飛馬輝煌」）。

當中，「君達星」和「飛馬輝煌」分別勝出谷草和田草1200米，騎師依次是周俊樂和梁家俊，兩人均為華將，而實際上，丁廐季內亦未與洋將合作建功。

周日（18日）上演沙田錦標暨精英碗大賽日，丁廐以精兵陣在沙田馬場佈防，派出「喜多樂」、「冠軍名駒」和「再大大」，悉數季內已跑兩或三次，馬房部署令人憧憬。

其中，「再大大」角逐三班草地1200米，由當紅華將蔡明紹發揮，不經不覺地已是本身今季第三次上陣，目標定為爭取打開勝利之門。

這匹四歲自購馬與早前初出即贏的新馬精英「大眾開心」同父，本身上季尾曾在田草1200米，排12檔跑第四輸兩個馬位，自製高水準賽績。

須知當時同場三甲馬「寶成智勝」、「醒目勇駒」和「精彩勇士」，今季皆曾入Q或勝出，前駒更為上季最佳新馬得主。

在這情況下，已反覆試準的「再大大」周日倘於蔡明紹胯下掄元，是不會令人感到太意外的。

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