馬上看經典｜唯一贏大賽女將 簡慧榆大逃智取皇太后盃

澳洲的墨爾本盃路程長達3200米，英國有些賽事更長至4000米，香港最長的路程則是2400米。

一般的觀念是，跑這樣長的路程，前領馬絕不容易一放到底。即使是放，也必須把步速控制得很慢，末段才有餘力抗衡後上馬的衝刺。

然而，世事無絕對，在賽馬歷史裡，確曾出現過不少以快步速狂放而得逞的案例。這樣的跑法，日本的賽馬術語稱之為「大逃」。

香港向受日本文化所影響，近年評馬界亦每多以「大逃」一詞，取代沿用已久的「狂放」。

香港歷來最經典的「大逃」，發生於1998年5月30日。當日的沙田夜戰，上演2400米皇太后盃。大熱門是岳敦訓練、冼毅力主轡的兩屆盟主「馬神」，而簡炳墀訓練、女將簡慧榆主轡的「同興旺」及愛倫訓練、曾超祺主轡的「喜全速」則同為11倍的半冷門。

一出閘「同興旺」便搶放，「喜全速」快跟於第二位。轉馬房彎開始，簡小妹逐步把領放的距離拉開：馬房彎尾，三個馬位；對面直路初，五個馬位；對面直路尾，八個馬位；銀禧彎上，十個馬位！

入直路後，只負103磅的「同興旺」毫無轉弱的徵兆。只負108磅的「喜全速」雖無法逼近「同興旺」，卻也令後面的馬無法逼近自己。

結果「同興旺」第一，十個半馬位後「喜全速」第二，再四個馬位後才是衛冕失敗屈居季軍的「馬神」。

當年香港尚未實行分級賽制度，皇太后盃只算作第一班賽事，但無論如何，簡慧榆始終是香港賽馬史上第一位、也是唯一能在大賽揚威的女騎師。

撰文：余伯樂

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