沙田錦標賽馬日｜郭少明家族主場 美麗多多熱完身仲惡

近三季沙田錦標賽馬日，大型化妝品集團老闆郭少明家族旗下「美麗」系軍團成績突出。

大前季憑「美麗威威」（已退役）和「美麗傳承」捧盃兼起孖。

前季「美麗傳承」成功衛冕沙田錦標，上季則有「美麗滿載」（已退役）及「美麗傳承」不勝也有位置。

今季同日（18日）郭家派兩駒出擊，當中包括希斯馬房過氣馬王「美麗傳承」，在第七場G2沙田錦標1600米做台柱。

蔡約翰旗下「美麗多多」，列陣第十場三班1400米亦具爭勝本錢。

此駒今季初出跑同程屈居亞軍，熱身後狀態有進無退，可期收復前失。

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