變魔術｜改跑英國冠軍錦標 取代萬勝飛成大熱門

練馬師岳伯仁早前宣佈，旗下「變魔術」將於周六（17日）放棄競逐英國冠軍雌馬錦標（2392米），改跑同日英國冠軍錦標（1993米）。

原本於冠軍錦標合法外圍大熱門為應屆法國打吡盟主「萬勝飛」，然而現在已被「變魔術」取代。

「變魔術」如跑雌馬錦標，級數將明顯凌駕同場對手，源於歐洲馬后「成全寶」已宣佈退役，廐侶「心之所慕」亦避戰今仗。

然而這匹五歲名雌，轉跑冠軍錦標亦非無的放矢。

「變魔術」之前曾於愛爾蘭冠軍錦標（2000米），擊敗全球一哥「既成事實」，賽績級數更高，因此「變魔術」成大熱亦相當合理。

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