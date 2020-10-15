紅運大師｜曾捧走以馬主命名錦標 泥地大師謀跨季孖寶

每季主席賽馬日，全日賽事均以馬會前主席命名，並有頒獎儀式。

蔡約翰馬房「紅運大師」將列陣周日（18日）二班泥地1200米，馬主是夏佳理跟妻子夏安麗共同持有。

上季此駒出戰夏佳理錦標時，賽前已有馬迷預言，馬主隨時左手交右手，奪得以他名字命名的獎盃。

果然該場（6月14日）「紅運大師」與大冷門「好好學習」鬥足一條直路，影相贏後駒馬頸位奪冠，成為馬圈佳話。

連同該仗在內，「紅運大師」這匹四歲德國自購馬在港四次角逐泥地1200米，獲兩冠一亞一季，上名率百分百。

這匹年輕佳駟開季後已由史卓豐試過三次泥閘，最近兩次皆以第二名過終點，其中一次僅負於高分廐侶「旺蝦王」，足見人馬合拍之餘，狀態保持高水準。

周日出戰最首本路程，有力奪得跨季孖寶。

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