希斯有馬流失｜老撾之光投奔何良 賀賢接收容廐未出賽拍賣馬

近個多月成績停滯不前的大衛希斯馬房，自今季開鑼日（9月6日）起孖取得兩Win後便再無頭馬見面。

現時這一位名牌倉主已跌落練馬師榜下游位置，今天（14日）馬會公佈有一匹希廐馬他投，為四歲愛爾蘭自購馬「老撾之光」。

此駒原屬於前摩廐舊部，大摩馬房散倉後轉由希斯訓練，季內上陣三次曾在田草1400米跑獲一季。

「老撾之光」最初來港時評80分起步，目前已大幅下調至37分，普遍認為評分已相當有利，今次過檔仍未開齋的何良馬房，且看今季會否幫助弱勢馬房贏馬？

同日宣佈另一匹轉倉馬匹是容天鵬旗下「段段精神」，轉投賀賢馬房，此匹三歲拍賣會新馬暫時未出過賽。

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