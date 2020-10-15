告東尼馬房｜連贏四期沙田日賽 精英碗釋放錶之智能

告東尼在近四次田戰均有馬贏，馬房季初攻勢奏效。

周日（18日）沙田賽事，東廐擺出超強陣容，參戰馬如「錶之智能」、「加州凱歌」、「綫路勇駒」、「龍鑽輝煌」等同樣新勝猶勇。

當中，機會最佳的應是第三場1200米二級賽精英碗「錶之智能」，本身上季在摩廐（已解散）七戰獲三勝三位一第五，場場有獎金。

「錶之智能」今季過檔加盟告東尼馬房，前仗復出跑第四，上次一放到底大勝而回，盡顯上佳實力。

今戰改配田泰安轉攻二級賽，有機會再下一城。

第五場「龍鑽輝煌」，近兩場由蔡明紹策騎，於田草1200米取得一冠一亞，如今以同一配搭再戰勝程，有力完成連捷。

第八場「加州凱歌」，上賽雖然外疊望空仍能勝出，升班改負輕磅，依然可以建功。

第十場「綫路勇駒」已跨季連續四場非冠即亞，上次轉戰三班賽仍能連捷，今場勝望猶在。

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