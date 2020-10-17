劉業強｜超好日子屬中距離馬 首戰千二起步合適

呂健威旗下之「超好日子」，周日（18日）在港首度登場，出戰第五場四班草地1200米。

馬主百家樂團體以往曾養過已退役的一哩良駒「精彩日子」，這團體目前共有兩匹現役馬，除了「超好日子」外，還有「友好日子」，後駒由姚本輝訓練。

百家樂團體與呂健威合作，並非無跡可尋，因為這團體主理人劉業強的媽媽劉吳妹珠，所擁有之團體馬「龍鼓飛揚」，也養在呂健威馬房。

劉業強曾表示，他的媽媽傾向把愛駒交由本地練馬師主理，方便溝通，劉業強所屬的團體馬，順理成章一併交由呂健威訓練。

劉業強認為「超好日子」是中距離馬，質素不俗，今場在港初出，由1200米起步亦非常合適，希望可以為團體成員帶來勝利喜悅。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199