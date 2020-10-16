田泰安｜上屆冠軍吐心聲 期待國際騎師錦標賽再顯身手

近期疫情反覆，很多馬迷都關心，今季國際賽會否如以往般有海外馬匹及騎練來港參與！

至於國際賽前哨戰，國際騎師錦標賽是否搞得成、有否海外騎師來港獻技？

2019年國際騎師錦標賽，田泰安首度封王，他今日（16日）受訪時說：「我正熱切期待，在我心目中，國際騎師錦標賽是全世界馬壇的重要盛事。」

「一眾全球最頂尖的騎師濟濟一堂，與那麼多好手同場競逐，令我獲益不少，這對我日後發展有幫助，是一種寶貴的競賽體驗。」

「我明白全球受肺炎疫情影響，能夠繼續跑馬，已經很感恩和難得。」

「我知道香港馬會近期努力做了很多事情，確保國際賽及國際騎師錦標賽可以如常舉行。」

「如果成事，我當然開心，我渴望這些國際馬壇盛事可以如期舉行，我很榮幸可以參與其中。」

馬會正研究採用一套特別的健康協議規定，讓海外來港的參賽騎師只須進行一星期隔離，他們來港前要在海外進行兩次病毒檢測，然後來港後在雙魚河進行隔離。」

至於所有在港策騎出賽的騎師，現時每星期要進行四次新冠病毒的檢測。

馬會行政總裁應家柏日前提到，馬會得到不少海外練馬師積極回應，表示樂意派馬來港參加香港國際賽。

馬會可以提供地方讓海外賽駒的馬伕及工作人員提早兩星期來港隔離，然後才讓馬匹運港，務求解決因檢疫政策帶來關於如何照顧馬匹之問題。

如果一切順利進行，相信國際騎師錦標賽及國際賽可如期上演。

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