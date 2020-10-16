好好彩彩｜轉親配備幾乎都掂 豹子頭就啱啱相反

剛周三（14日）谷戰共有三匹轉配件馬勝出，分別是「赤水神駒」、「心中有您」及「天地人」，證明用啱配件幫助極大。

周日（18日）田戰，第六場「好好彩彩」及第八場「豹子頭」，兩駒今仗更改配件皆有往績支持，值得加倍留意。

第六場四班1200米泥地，蘇偉賢馬房旗下的「好好彩彩」，在港四次配備變動，共獲一冠兩亞成績，換配件有新鮮感跑得特別好。

今次此駒熱身後狀態已冒勇，今仗除羊毛面箍重戴眼罩上陣，隨時可由蟲變龍出冷。

第八場二班1200米泥地，徐雨石馬房旗下的「豹子頭」，在港獲六冠一亞一季成績，俱在同程無用任何配件取得。

今次打王牌重返勝途，強配雷神兼除去開縫眼罩上陣，有力重敲勝鼓。

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