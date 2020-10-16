姚本輝馬房｜從化兵訓練有素 遨遊戰士有力摘取精英碗

近三次沙田賽事都有從化兵勝出，姚本輝馬房更是當中表表者，今季馬房暫時取得六場頭馬，其中四Win「富高八斗」、「神駿馬車」、「高大威猛」及「胆大威猛」，俱是今季初出即勝之從化兵。

周日（18日）田戰姚廐共出六駒，當中三匹今季初出從化兵都要盯緊，分別是第三場「遨遊戰士」、第八場「鞍歌」及第九場「有視力」。

第三場草地1200米二級賽精英碗「遨遊戰士」，上季曾在G2短途錦標同程力拒「旺蝦王」勝出，今場有力奪魁。

第八場二班1200米泥地「鞍歌」，五捷中有三勝在同程取得，路程拿手，七歲馬近兩季初出亦獲一冠一亞佳績，休出威力強可偷襲。

第九場三班1200米草地「有視力」，唯一上名於此程錄得，暑假在從化兩試大閘力磨，成熟勇進，成冷門可吼取。

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