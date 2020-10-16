最合拍｜對手準備未算充足 沈集成：乘勇依然有力一拼

沙田馬場周日（18日）上演兩項二級賽，皆為12月國際賽重要前哨戰。

沈集成旗下「最合拍」於開鑼日（9月6日）勝出特首盃，出賽16次累積八Win，表現出色。

這匹五歲自購新馬精英今仗將是首度進軍二級賽，練者認為1200米未必是此駒強項，但如今本地頂級短途馬凋零，「最合拍」乘勇依然有力一拼。

沈集成說：「『最合拍』由當初52分起步，勝出八場至目前的110分，成績令我相當滿意。」

「此駒以往一直以1400米為佳，我亦相信這是其最佳路程。」

「不過，上仗贏1200米表現優異，證明縮程並無不可。」

「目前香港的頂班短途馬未在最佳之時，今場幾匹對手準備未算充足，實力強橫的『爭分奪秒』甚至無報名參賽，因此強手不算多。」

「『最合拍』狀態理想，希望今場可得形勢之助，以爭取理想成績。」

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