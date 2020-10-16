三生好運｜羅富全指出上季尾敗因 回師第四班估佢有運行

羅富全近期成績穩步上揚，周日（18日）大賽日當然派出惡馬上陣，除了兩項盃賽有馬列陣外，其餘場次亦不乏質新當起馬，有望為馬房建功。

第五場四班1200米草地之「三生好運」，未必是羅廐今次最耀眼一駒，不過此駒重臨四班，加上有潘頓壓陣，值得睇好。

羅富全解釋「三生好運」早前表現欠佳的原因時說：「『三生好運』至今僅勝一場，雖然升上第三班後未再建功，但我一直相信其能力，可於三班賽取得頭馬。」

「『三生好運』在上季尾一場賽事，於終點前出頭後左望右望不集中，最終被對手追越屈居亞軍。」

「因此今季我為牠加配眼罩上陣，可惜首戰過於搶口而敗。」

「上仗『三生好運』曾經無位上而再次落第，經過兩場敗仗後，今次可重回第四班作賽，佔到一定着數。」

「論馬狀態保持水準，今次交由潘頓發揮，期望可以取得佳績。」

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