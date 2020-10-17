何澤堯｜對上三次停賽前均有馬贏 華將一哥周日連環奪金

史卓豐、何澤堯及蔡明紹三位騎師，跑埋周日（18日）田戰各要停賽兩期。

翻查紀錄，何澤堯服刑前成績最好，近三次例有馬贏，起孖及中三元各一次。

周日何澤堯共策八駒上陣，「金鎗六十」和「夢想成金」兩匹明星馬齊出，他可掘完金先唞番吓。

近兩次賽事皆由華將成為騎師王，剛周日（11日）蔡明紹獲2冠1亞2季38分，剛周三（14日）谷戰周俊樂停賽前獲三冠一亞一季以46分封王。

周日在沙田跑日馬，何澤堯隨時輪到堯發威。

近三次停賽前，這位華將一哥例有馬贏，當中包括在上季沙田錦標賽馬日，策騎「跳出香港」、「金鎗六十」及「友誼至好」包辦三寶，做埋當日騎師王。

‭今次他共策八駒上陣，當中又以「金鎗六十」和「夢想成金」這對明星馬贏面最大。

第七場G2沙田錦標1600米「金鎗六十」，今季初出跑級際賽1400米慶典盃，首度與前馬王「美麗傳承」同場較量。

結果「金鎗六十」照樣後上輕鬆勝出，創下跨季八連勝，累積出道以來12戰11捷。

今仗「金鎗六十」只負123磅兼排6檔，捧盃呼聲高唱入雲。

第九場三班1200米「夢想成金」，出道三戰未逢敵手，潛力深不可測，仍留在第三班跑，本身狀態越來越勇，宥力保持不敗之身。

第三場G2精英碗1200米「遨遊戰士」，上季尾曾在G2短途錦標同程，平磅壓倒「旺蝦王」勝出，今場兩駒又再對壘，「遨遊戰士」受讓六磅必佔便宜。

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