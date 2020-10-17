告東尼｜一連11個分級賽日打勝仗 東廐把守三T頭兩關

周日（18日）其中兩項大彩池均有jackpot，包括三T有532萬餘元，以及六環彩六寶獎有329萬多元。

告東尼上季六度勝出分級賽，所得總獎金更超越1.27億港元，為眾練馬師之冠，而今季亦憑「錶之智能」贏出三級賽國慶盃。

告東尼累積在對上11個分級賽日都有馬贏，今期三T頭兩關東廐都有惡馬列陣，足以左右大局。

頭關第四場四班1600米，「電路一號」今季初出跑同程排八檔，跟前走二疊僅被季軍「自然力量」追過得第四，後駒再出已補中贏馬，賽績硬淨。

「電路一號」熱身後狀態已冒勇，今仗打王牌等番同程才出，排3檔形勢轉好，有力打開勝利之門。

至於三T次關第五場四班1200米參賽馬「龍鑽輝煌」，近兩仗配蔡明紹跑同程，取得一冠一亞成績，已找到最隹出路，四歲馬大熟大勇，坐位望贏。

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