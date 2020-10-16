退役馬七匹｜葉楚航質新武器 昨日拍跳後即唔玩

馬會今日（16日）公佈七駒退役，包括呂健威馬房「管之星」、徐雨石馬房「從頭越」及「任意駒」、蘇偉賢馬房「我願意」、丁冠豪馬房「財神再到」、蘇保羅馬房「金碧明亮」及葉楚航馬房「暴風客」。

七歲馬「管之星」在港服役四季，合共勝出兩場頭馬，今季唯一出戰田草1600米跑第五，本月試閘後保持踱步工夫，今日引退非常突然。

「我願意」前季曾由潘頓贏馬，此駒自上季三月開始缺陣，原因是右前腿肌腱受傷，本月被獸醫驗出再度受傷，結果在今日告別。

四歲新西蘭PPG「暴風客」，本月初首度在港登場跑第六，昨晨（15日）此駒與廐侶「紅旺」拍跳後，今日隨即宣告退役。

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