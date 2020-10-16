田泰安受訪｜賽前做足功課 超能力可克服 12檔

田泰安剛周三（14日）停賽復出，憑霍利時旗下「戰熊三千」取勝！

周日（18日）沙田賽事，這位毛里裘斯籍騎師手握重兵，有力贏馬延續旺勢。

今晨（16日）田泰安接受訪問時提到，第八場二班1200米泥地的「超能力」近態勇銳，有望爭取好成績。

田泰安說：「『超能力』上場在三班泥地1200米負重磅，依然取勝而回。」

「馬匹今場升上二班作賽，雖然對手比上場更強，但馬兒今季更為成熟，無論心理上及生理兩方面，都有改善及成長。」

「『超能力』有能力去應付更強對手，我對其今場抱有信心。」

「『超能力』勝後仍保持勇銳狀態，今季馬兒比上季更壯碩， 賽前我做過功課研究同場對手，今場應有快步速。」

「牠今次排12檔欠理想，但我會專心跑好『超能力』，希望取位順利，克服外檔之阻力。」

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