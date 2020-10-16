馬會｜豪使1240萬港紙 喺英國買入七匹雄馬

馬會最近在英國新市場的2020年Tattersalls十月周歲馬拍賣會第一及第二部分，以合共118.5萬堅尼（約合1,240萬港元）投得七匹型格吸引的雄馬。

馬會最先購入的是編號464棗色雄馬。此駒的父親「燈塔島」（Fastnet Rock）為2004/2005年度馬季澳洲最佳短途馬，而馬會投得的另一匹幼駒（編號1006）同樣出自父系「燈塔島」，是其母親的第一胎。

馬會其後購入編號616棗色雄馬。此駒體格壯健，其父系Dandy Man在港的出色子嗣包括一級賽盟主「幸福指數」及「仁者荃心」。

馬會又以十八萬堅尼投得編號813幼馬。此駒出自父系「戲劇泰斗」 （Lope de Vega）。「戲劇泰斗」其中一匹子嗣「聖雅勒徑」（Santa Ana Lane）曾五度在澳洲勝出一級賽。

編號989雄馬外型矚目，父親為「真金不換」（No Nay Never）。該匹種馬的首批子嗣之中，共有二十五駒已取得頭馬，其中包括兩項一級賽盟主「十英鎊」（Ten Sovereigns）。

編號1153棗色雄馬的父親是2003年歐洲最佳短途馬「綠洲夢」（Oasis Dream）。「綠洲夢」有超過二百匹子嗣曾勝出錦標賽，包括二十七項一級賽，其中「朗日中天」（Midday）曾先後取得六項一級賽冠軍。

「綠洲夢」目前在港服役的子嗣包括「紅運大師」，該駒迄今勝出三場頭馬，累積獎金四百七十六萬港元。

編號1153幼駒的母親Rive Gauche有兩匹女兒，其中一匹曾勝出賽事；外曾祖母Raysiya則有六匹後裔曾經獲勝，當中包括Razana，其後該匹雌馬產下2008年香港經典一哩賽及香港打吡大賽冠軍「喜蓮福星」。

馬會購入的最後一駒為編號1172的棗色雄馬，該駒父系為Dark Angel，成交價十六萬堅尼（約合一百六十七萬港元），同父馬「巴特殊」（Battaash），曾四奪一級賽冠軍，是2019年全球評分最高短途馬，另外「尋人偵探」（Harry Angel）亦曾勝出兩項一級賽。

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