精英碗｜雷神早應承騎旺蝦王 直言短途實力超卓

莫雷拉剛周三（14日）停賽復出，憑蔡約翰馬房之「過河勁卒」贏馬，周日（18日）沙田賽事，雷神出足十場。

其中焦點之一是他在第三場二級賽1200米精英碗棄騎新勝馬「錶之智能」，而為「旺蝦王」出戰，前駒回配田泰安上陣。

今晨（16日）莫雷拉親自解釋箇中原因時說：「我不是揀騎『旺蝦王』，而是我一早答應蔡約翰為『旺蝦王』操刀。」

「『旺蝦王』在港服役以來，一直表現出色，充分展示牠的準繩性格。」

「牠過往曾在一級賽上陣，面對全港最強勁的短途好手，仍交出接近表現，可見牠的短途實力亦強橫，今場具有競爭力。」

「『旺蝦王』是匹優秀的短途馬，至今未能在一級賽取勝，我個人覺得有點欠運，因為牠的健康曾出現挫折（腹絞痛），因而影響進度。」

「在蔡約翰悉心照料下，牠目前可以上陣出賽，回復昔日的戰鬥力，練者可算居功至偉。」

「雖然目前狀態未算100%，但近期試閘走勢對辨，加上早已證明自己在級際賽的實力，希望周日會有好表現，將來有機會在一級賽爭勝。」

「至於『錶之智能』上場在我胯下贏馬，目前狀態非常弗，相信今場是熱門之一，但我會盡力發揮『旺蝦王』，希望牠今場跑得接近。」

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