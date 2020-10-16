沙田錦標｜金鎗六十負磅繼續受讓 呂健威：難言信心十足

由呂健威訓練的「金鎗六十」，將於周日（18日）乘勝追擊，在1600米二級賽沙田錦標（讓賽）中爭取九連勝。

呂健威表示，這匹去季香港打吡大賽盟主，於上仗贏馬後態況更進一步。

練者說：「『金鎗六十』狀況良好，上仗是牠休後復出之戰，今次其狀態續進。」

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」，於上季成為歷來第二匹能連勝四歲馬經典賽事系列三關賽事的佳駟。上仗復出角逐1400米三級賽慶典盃（讓賽），憑優異演出再下一城。

「馬兒佳態洋溢，由於受颱風影響，牠於剛周三（14日）才於草地進行快操，以及今早（16日）於大跑道作最後快試。」呂健威說。

「金鎗六十」及「美麗傳承」（希斯馬房）兩駒均本擬於星期二（13日）早上在草地進行快跑操練，但當日早上八號風球高掛，令兩匹馬草地快跳的日子均告押後。

「金鎗六十」上仗在慶典盃一役首次與「美麗傳承」正面交鋒，該仗「金鎗六十」比「美麗傳承」少負17磅下奪魁，「美麗傳承」則與「勝得精彩」（蔡約翰馬房）跑獲平頭亞軍。

今仗「金鎗六十」則只比「美麗傳承」少負10磅。

呂健威說：「且看到時運氣如何，很難說我信心十足，我會全力以赴，並不想給自己太大壓力。」

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