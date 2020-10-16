精英碗｜旺蝦王掌握機遇 莫雷拉：一兩仗內缺乏頂尖對手

踏入在港服役第五個季度的「旺蝦王」，將於周日（18日）在沙田馬場作今季復出首戰，角逐1200米的二級賽精英碗。

騎師莫雷拉相信，「旺蝦王」有力揚威一級賽，而今年的目標會是12月香港國際賽事。

莫雷拉說：「在這一、兩仗之內，『旺蝦王』都不會遇上最頂尖的對手，因此這是馬兒增添頭馬的最好時機，而我亦一直相信，牠應可至少贏得一場一級賽頭馬。」

「旺蝦王」四歲時已能一再於分級賽中交出好表現，包括兩度攻下二級賽，以及曾勝出一項三級賽。

其後到了上季，「旺蝦王」曾連續三仗在一級賽中跑入位置，當中跑得最接近的一仗，是於2019年的香港短途錦標中，僅以頸位之微負於廐侶「爭分奪秒」蹄下屈居亞軍。

隨着「爭分奪秒」今季的備戰程序較緩進，以及「忠心勇士」之前因傷關係，進度曾遇阻滯，這將有助目前狀態已及勇境的「旺蝦王」爭取佳績。

與此同時，目前香港馬壇的短途馬組別，亦正處於新血接捧時期。

三匹一級賽頭馬「紅衣醒神」、「天下為攻」及「翩翩」；以及曾在高班短途賽事中取得好成績的「小巨人」、「美麗滿載」及「常感恩」均已退役，令香港馬壇少了六匹評分達110分或以上的短途佳駟。

莫雷拉說：「『旺蝦王』的表現一向準繩，以往與高手同場較量時亦毫不輸蝕，今次我相信馬兒可再次交出相若的水準。」

雖然目前亦有多匹包括「夢想成金」、「顯心星」、「連連歡樂」及「共創繽紛」等短途新星嶄露頭角，但香港國際賽將於不足兩個月之後舉行，這些新星刻下的評分令牠們不易趕上12月國際賽的列車。

將於本周日負133磅頂磅上陣的「旺蝦王」，季內目標則將第三度劍指總獎金達2,200萬港元的香港短途錦標。

在過去兩屆香港短途錦標中，「旺蝦王」分別跑第九名（2018年）及第二名（2019年）。

莫雷拉說：「以牠目前的評分，將集中以大賽為目標，牠是匹優秀佳駟，我們都知道只要牠能交出最佳水準，其他對手要擊敗牠並非易事。」

「旺蝦王」曾三度在一級賽中跑入位置。踏入今季，這匹六歲馬已曾兩度試閘備戰今仗。

「牠的狀態尚未達巔峰，但今季經過兩次試閘之後，其狀態已有明顯提升，由於牠季內尚未上陣，因此如牠的狀態仍未達百分百，我亦未感太意外。」莫雷拉續說。

「旺蝦王」對上一次上陣是於今年5月角逐三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽），結果以頸位之微不敵「常感恩」跑獲亞軍。

莫雷拉說：「牠自出道後稍為欠運，曾遇上一些阻滯，亦曾休賽一段時間，但蔡約翰能令牠重拾佳態，實在居功至偉。能於周日再為此駒執韁，我感到欣喜萬分。」

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