越洋賽事｜禮拜六分日夜場轉播 澳洲英國合共九場受注

馬會將於周六（17日）轉播受注在澳洲考菲爾德馬場舉行的考菲爾德盃賽馬日三場賽事，以及於英國雅士谷馬場進行的英國冠軍錦標賽馬日六場賽事。

當中，英國冠軍錦標賽馬日將設兩口孖Ｔ。

考菲爾德盃賽馬日及英國冠軍錦標賽馬日，將於今天（16日）中午12時正開始受注。

考菲爾德盃賽馬日的轉播賽事，將於周末下午1時30分展開，賽事將編定為海外賽事第一組第一場（S1-1）至第一組第三場（S1-3）。

英國冠軍錦標賽馬日轉播賽將在同晚8時20分展開，賽事將編定為海外賽事第二組第一場（S2-1）至第二組第六場（S2-6）。

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