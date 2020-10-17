梁家俊｜近期尾場不勝有位 策鑽飛龍有權出冷

近期尾場東風壓倒西風，連續三期都由華將勝出，甚至包辦三甲。

10月7日冠軍「經典之星」（梁家俊）、亞軍「激賞」（黃皓楠）及季軍「萬事叻」（蔡明紹）包辦三重彩；10月11日冠軍「加州雷電」（蔡明紹）、亞軍「寶成智勝」（梁家俊10倍）構成連贏位；剛周三（14日）冠軍「二郎」（周俊樂）、季軍「確妙星」（梁家俊）再串位置Q。

周日（18日）田戰第十場三班1400米，近三次尾場梁家俊獲冠亞季各一，演出神勇；今次策騎容天鵬馬房「鑽飛龍」出戰，此駒生涯一冠一季皆在此程取得，路程首本，熱身後狀態突飛猛進，有出冷本錢。

蔡明紹上周日（11日）田戰策師傅告東尼旗下「加州雷電」食尾糊，今次再合作新勝「綫路勇駒」而臨，值得再追。

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