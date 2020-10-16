史卓豐｜最近連勝日馬第一場賽事 再偕千金一諾攞頭彩

史卓豐今季成績平穩，而近兩次沙田賽事的第一場頭馬「千金一諾」（4日）及「都柏名駒」（11日），均由這位年輕騎師勝出。

周日（18日）頭場五班2000米，史卓豐再度策騎容廐「千金一諾」上陣，有望為騎者連續第三期打響日馬頭炮。

九歲老馬「千金一諾」復出立即於田草1800米掄元，一掃上季六戰皆北頹勢。

此駒表現若拾回正軌，則能夠保持連續幾場跑得接近，絕少突然大敗。

今仗雖然加程至2000米上陣，惟「千金一諾」曾於同程上名，路程性能毋須懷疑。

「千金一諾」仍然留在第五班十分着數，可期匆出連捷。

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