美麗傳承｜沙田錦標再撼金鎗六十！潘頓：今仗演出肯定有進

周日（18日）重頭戲第七場二級賽沙田錦標，曾兩屆當選馬王的「美麗傳承」，將與上季四歲三冠王「金鎗六十」再度交鋒，備受馬迷關注。

這兩駒在上月27日舉行的慶典盃中狹路相逢，結果「金鎗六十」以輕鬆姿態擊敗「美麗傳承」奪標，令人印象深刻。

今場沙田錦標將有兩個變數，首先路程由1400米增程至1600米；另外兩駒負磅差距由17磅大幅收窄至10磅，似乎均對「美麗傳承」更有利。

潘頓受訪時表示，以上兩個變數對「美麗傳承」會帶來正面作用。

潘頓說：「『美麗傳承』上場出戰慶典盃，是本身久休復出，狀態未算十足，牠仍跑出應有的水準。」

「大家不要忘記，該仗牠要讓『金鎗六十』17磅，殊不容易，我認為牠已竭盡全力，我很滿意牠的演出。」

「『美麗傳承』上場早段落腳比以前慢，但末段追勢強勁，以上場走勢而言，我相信今仗跑1600米沙田錦標會有更好的演出。」

「『美麗傳承』跑完上場後，目前狀態有所提升，牠正朝著正確方向逐步磨起狀態，周日再遇較其年輕的『金鎗六十』，兩駒必一有一番龍爭虎鬥，但我深信今次兩駒的讓磅進一步收窄，『美麗傳承』有力給予『金鎗六十』更大威脅。」

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