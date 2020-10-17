美麗傳承｜挑戰破香港紀錄第19捷 潘頓：牠已準備就緒

沙田錦標兩雄再遇，前香港馬王「美麗傳承」周日（13日）又要面對後起之秀「金鎗六十」。

當中，前駒如能奪標，便會取得在港服役以來第19Win，打破「永勝」及「精英大師」在港服役18捷紀錄，以改寫香港馬壇歷史。

其老拍檔潘頓說：「毫無疑問今仗的形勢會更為緊湊，雖然『金鎗六十』今仗仍有負磅上的優勢，但我認為周日之戰將更引人入勝。」

「在我眼中，『美麗傳承』上仗已應付得甚好，該役步速並不合其發揮，多匹對手選擇提早發力，令牠一度較為落後，但當牠於末段能夠望空衝刺時，我認為牠的表現甚為出色。」

「現時牠無論在晨課、試閘及在賽事中落腳已有點兒慢，但走順後加速力反而比以前還好一點。」

「牠年紀已不輕，要多一點兒時間方可重拾佳態，但今次牠已準備就緒，我有信心周日之戰牠會有所進步，並且之後其狀態可望得以進一步提升。」

「美麗傳承」在去年此賽未能完成十連捷美夢，今次潘頓未有擔心馬兒於季內首次上陣之後，在第二仗會有耗力較多的後遺症出現。

潘頓續說：「我反而認為牠可受惠於季內首次上陣的經驗，現時牠仍然感覺良好及充滿新鮮感，進度理想。」

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