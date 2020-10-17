馬匹評分 ｜勝後獲加11分 錶之智能今次面對大考驗

賽後評磅員會因應賽駒該仗賽事的表現，為馬匹評分作出加減，周日（18日）將會有22匹賽後獲加分的馬匹上陣。

第三場二級賽1200米精英碗「錶之智能」上仗首次出戰1000米分級賽，輕磅之下，沿途輕鬆一放到底，大勝兩個多馬位，賽後即獲加11分。

此駒今仗需要面對增程、對手加強及改配田泰安身策騎，又能否好似上仗般輕鬆贏馬？

第七場二級賽1600米沙田錦標「任我行」上季尾角逐一級賽遮打盃，在蝕分蝕磅下取得第二，賽後更獲加10分，非常誇張。

此駒轉馬房後首次初出，可惜今仗繼續要蝕分蝕磅出賽，加上路程太短，只能當作熱身性質。

第九場三班1200米四歲矚目新星「夢想成金」上場首次增程角逐轉彎途程1200米，排12檔兼遇上快步速之下，都能夠克服各種問題輕易贏馬，賽後只獲加7分，有點奇怪！

今場「夢想成金」繼續留守三班跑同程出賽，雖然要負132磅上陣，但以其贏馬姿態及進度，大有機會締造四連勝。

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