沙田日賽｜寧願降級唔寧留班 潘頓三匹60分座騎秤高啲

星期日（18日）田戰有三匹評分踩界之馬，原本在上下兩個班次均可報名參賽，分別是「萬利高」、「博愛友威」及「三生好運」。

結果牠們統統被安排出戰四班賽，捨難取易！

此三駒皆強配潘頓上陣，表現令人期待。

第二場四班1400米蘇廐「萬利高」，跑三班賽最叻得第二，過往三捷皆在第四班取得，現評60分角逐四班賽，有力重開勝門。

第四場四班1600米沈廐「博愛友威」，唯一頭馬配潘頓跑四班同程取得，減夠分之後，現評60分回師第四班，人馬重逢可施殺着。

第五場四班1200米羅廐「三生好運」，獲一冠三亞一季皆在四班賽事取得，跑三班跑四次全負，現評60分即報名落班出賽，食指已動。

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