潘頓受訪｜眾歡笑落腳轉慢 增程千四更好跑

四屆冠軍騎師潘頓，對上三戰只得兩W，部分馬匹陣上發揮備更備受批評，令不少捧場客失望。

所謂知恥近乎勇，潘頓連日來均積極到場操馬，騎者希望搏殺手風轉順，周日（18日）沙田賽事爭取更多頭馬。

第十場三班1400米草地的鄭廐馬「眾歡笑」，上場在潘頓胯下於田草1200米入Q，潘頓指此駒落腳轉慢，增程跑1400米，有力收復前失。

潘頓受訪時說：「『眾歡笑』上場跑1200米後上追勢不俗，我認為1200米的步速太快，對此駒來說路程太短了。」

「鄭俊偉安排『眾歡笑』今場跑更長途程，我認為這是合適時機，今場在更合腳法的路程上陣，機會更樂觀。」

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