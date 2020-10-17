田泰安｜多多寶驥享受泥閘 今季進步有力爭勝

田泰安周日（18日）將出足十場，其中一匹實力馬是第六場之苗廐馬「多多寶驥」！

「多多寶驥」是四歲新西蘭PPG，上季在港六戰獲兩季。

「多多寶驥」早前在田泰安胯下試泥閘跑第一，今季初出跑泥地1200米。

田泰安受訪時說：「『多多寶驥』上季曾在草地及泥地上陣，均跑得接近，我認為牠泥草皆宜。」

「『多多寶驥』早前試泥閘跑第一，馬兒表現得很享受，可見牠很喜歡跑泥地。」

「此駒上季後期開始成熟，分別在谷草及泥地兩度上名，今季四歲更進步。」

「『多多寶驥』現時狀態理想，今場在曾上名之泥地1200米出戰，有力爭勝。」

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