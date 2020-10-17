珠峰錦標｜川河達駒輕鬆奪標 獲獎金3400萬

澳洲蘭域馬場，今日（17日）上演珠峰錦標，這場1,500萬澳元（約8,200萬港元）獎金之1200米短途賽，結果由麥維凱夥拍大熱門「川河達駒」奪標。

「川河達駒」起步後留守中間位置，末段發揮強橫後勁，以2.5馬位之先輕易勝出，亞軍是薄奇能之「露營友」，季軍為高力德之Gytrash。

「川河達駒」馬主是香港人何家駒，今場贏馬獲得620萬澳元（約3,400萬港元）獎金。

「川河達駒」在澳洲出賽十二次，成績六冠兩亞兩季，被譽為彼邦近年最強灰馬之一。

此駒贏完珠峰錦標後，將會來港服役，並由練馬師方嘉柏訓練。

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