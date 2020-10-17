好好彩彩｜試閘僅負灰獸旺蝦王 初次跑泥靠自己唔靠好彩

馬主曾偉雄同何慧餘過往養過兩匹馬，分別係「簡簡單單」同「歡歡喜喜」，都係用疊字嚟改名，到現役呢匹「好好彩彩」亦唔例外。

「好好彩彩」大前季出道即可在第四班贏田草1200米，仲甩開三個幾馬位，絕對係實力嘅表現。

可惜匹馬右前腳三度有傷患問題，曾缺陣年半至今年2月才復出，季尾更可在四班谷草1200米入Q。

今季「好好彩彩」已跑過一場田草1000米，當時起步被撞失機，落敗情有可原，就當試一課大閘熱身。

「好好彩彩」明午（18日）在第六場首戰泥地1200米，並唔係博符碌。

須知此駒在9月份已試過泥閘，結果輸一個馬位畀灰色全港頂級短途好手「旺蝦王」得第三，表現咁醒神，今仗隨時一泥即掂。

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