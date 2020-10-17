日本地方競馬｜岡部誠26年騎師生涯 取得4000場頭馬

一提起日本賽馬，普遍馬迷一定會聯想到國寶級武豊、騎師李慕華及馬后「杏目」等，但最近在地方馬場多了一名騎師一定要認識，他就是岡部誠。

現年43歳的日本地方騎師岡部誠，由1994年開始策騎生涯，同年10月16日於名古屋馬場首次上陣，當日便策騎Cerulean Fairy取得從騎首場頭馬。

到了1999年岡部誠開始可以在中央競馬場上陣，經過26年的騎師生涯，他共出賽超過二萬多場，經驗十分豐富。

最近10月14日他於名古屋上陣時，策騎Water Lella獲得第4000場勝仗，寫下個人策騎事業里程碑。

賽後岡部誠受訪時表示：「感謝馬迷的支持，很高興能夠在出道的地方名古屋馬場取得第4000場頭馬。」

「日後會再盡力成為一名更出色的騎師，希望大家繼續多多支持。」

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