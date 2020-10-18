苗禮德馬房｜贏馬方程式又啟動 高高出王牌夥拍賀銘年

苗禮德馬房今季暫得三Win，頭馬分別是「路路之星」、「有得精彩」及「創高峰」，俱有一個贏馬方程式，共通點是牠們皆為由賀銘年操刀的王牌馬。

周日（18日）沙田日馬第五場苗廐賽駒「高高」，符合晒以上條件，可寄予厚望。

第五場第四班馬跑草地1200米，「高高」上仗在港初出跑同程得第五，第六名「股票傳奇」出盡九牛二虎之力也追唔過牠，後駒再出即以旋風式後勁勝出，反映賽事水準高。

「高高」熱身後成熟進步大，打王牌兼續配賀銘年執韁，可望替苗廐增添頭馬進賬。

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