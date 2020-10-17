共創繽紛｜升班硬撼夢想成金 莫雷拉：初步形勢我已分析過

榮獲11屆香港練馬師冠軍蔡約翰旗下的「共創繽紛」，在港兩戰均在莫雷拉胯下未嘗敗績，勝出沙田1200米，周日（18日）升上第三班再戰，雷神認為馬兒可以繼續交出好成績。

莫雷拉說：「『共創繽紛』上場際遇其實很惡劣，馬兒在直路早段頗為難以望空，處於窘境，當時我非常擔心，幸而馬兒最終一望空即交出良好走勢，順利取勝。」

「這可證明牠真是一匹好馬，潛質優秀，升上二班仍具競爭力。」

「蔡約翰將來有機會部署此馬嘗試增程而戰，看看效果如何，但現階段暫時主攻1200米短途，我個人認為比較合適，始終馬兒曾在此程有過贏馬紀錄。」

「雖然『共創繽紛』今場排12檔不太理想，但我已看過這場賽事，並分析了初部形勢，預計臨場很大可能有快步速出現，希望我夥拍『共創繽紛』及早守得好位，為牠爭取勝利。」

「我明白同場對手『夢想成金』實力很強，這匹羅廐馬相信會受到不少馬迷熱捧，但我仍希望『共創繽紛』跑出應有水準，盡量爭取最佳名次。」

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