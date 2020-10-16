周日沙田賽事｜跑第四班有水位 萬利高幫助潘頓大逆轉

騎師潘頓最近手風一般，近三戰合共策騎23匹馬，就只有兩冠兩亞兩季，周日（18日）他將會有九匹座騎，希望屆時來個大逆轉。

出戰第二場1400米蘇保羅馬房的「萬利高」，11次跑四班賽獲三冠兩亞四季兩殿。

此駒上季尾在三班1400米經已有不俗的走勢，跑獲第六名，同場頭馬「利害了」、第三「飛天劍」及第五「美麗多多」今季復出跑第二，跑第四名的「喜佳龍」今季再出都能成功補中。

「萬利高」雖然今仗要負重頂磅，但回歸四班出賽賺班利，加上賽前試閘走勢不俗第二，有力重敲勝鼓。

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