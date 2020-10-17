澳門賽馬｜氹仔馬場復設草地賽 志仔起孖張兆煊贏杏木

今午（17日）澳門氹仔馬場上演六場草沙日賽，頭四場為季內首次舉行的草地賽事，放頭馬優勢明顯不勝有位。

騎師整日成績，以獲減磅的唯一見習生張志立表現最佳起孖，而練馬師則以榜首的張兆煊最威，開季以來連贏五日未斷纜。

榜首騎師余健雄停賽前繼續有頭馬交出，於頭場即策蔡鎮威馬房「華英雄」後上險勝沿途順放的大熱門「速遞良駒」。

余健雄不單將個人勝纜增至連贏四日，更加助蔡鎮威馬房打開本季勝門。

「華英雄」來自網上拍賣會引入的馬匹，今次贏馬，可為下周二（20日）早上至中午時份舉行的網上拍賣會造勢。

至於現時練馬師季內連勝紀錄最長的張兆煊，今日出馬雖然不多，卻於第二場憑張志立所策騎的雌馬「杏木」再添進賬。

張志立其後於第四場再策史偉恩馬房「志仔鮮生」後上掄元，使這對「雙志」人馬組合，保持合作未失Q佳績，合共四戰得三冠一亞。

翻查張志立上季的19場頭馬無一次起孖，今次是其相隔一季後再度錄得起孖紀錄。

全日最高班的第三場二班草地1500米，爆出全日最冷Win，由日籍騎師田中正一所策騎的「皇庭之寶」入直路望空一攻而破，爆出16倍冷門重響勝鼓。

此匹七歲馬經過前季四捷後上季轉趨低沉，今季終能反彈。

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