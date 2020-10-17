凱倫致寶流鼻血｜李文斌親自現身 睇包裝永旺試谷閘

周末（17日）快活谷舉行八組試閘，場面非常熱鬧！

「包裝」系主理人李文斌，是谷閘常客，其名下新兵「包裝永旺」由告東尼訓練，今早由田泰安試谷閘跑第六。

李文斌親身到場睇谷閘，並與告東尼與田泰安傾談馬匹試閘表現。

希斯與史卓豐今晨都在沙田開工後，才趕往快活谷試閘，這對練騎在澳洲時是師徒關係，而在香港合作暫時只獲一亞一季，相信稍後時間可以攜手贏馬。

今季何良馬房暫時仍未開齋，今晨派出多駒試谷閘，雖然當中並沒有由郭能及波健士出試，然而他們仍出現咬耳仔鏡頭，看來稍後時間會有合作。

韋達馬房「凱倫致寶」今晨在第三組由潘頓出試，馬匹後上率先衝線，可惜試完返回沙圈時，被發現流鼻血。

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