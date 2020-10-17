苗禮德｜歸化兵出名急進 周日幫簡文樂攞威

馬主簡文樂養馬已經二十多年，最出色一匹首推贏過打吡嘅「先見之明」！

近年阿Paul嘅馬支持大摩，不過家陣大摩退休後，佢就將現役愛駒「高高」同「高瞻遠矚」加盟苗廐。

苗禮德出名訓練轉倉馬急進，當然希望想盡快為阿Paul贏馬。

今日（18日）「高高」跑第五場四班1200米，上場初出跑同程得第五，只輸俾「共創繽紛」個幾馬位，表現唔錯。

始終呢匹澳洲馬，只係剛足三歲冇耐，苗禮德接手訓練同父「有得精彩」初出即贏，咁「高高」跑完一場後，狀態理應有所提升，機會到位！

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