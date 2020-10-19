孖寶兄弟｜最近曾施手術 大馬主蕭百君名下馬更改性別

去年聖誕拆禮物日（12月26日）谷草夜馬，來自英國的自購馬「孖寶兄弟」（告東尼馬房）當時以三歲之齡，在港一出即贏跑馬地賽事，技驚四座！

正當唔少人認為「孖寶兄弟」自此可平步青雲，大展鴻圖。

此匹出自大馬主蕭百君名下馬匹，演出卻不進反退，之後六戰均未再交出表現，當中包括於上屆打吡跑尾二大敗。

而自今年5月中出賽以來，「孖寶兄弟」已休戰至今，近日馬會公佈此駒已接受閹割手術，已由雄馬變成閹馬。

相信幕後為馬匹安排作出如此舉動，無非希望「孖寶兄弟」能重新振作，重拾較大的競爭力。

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