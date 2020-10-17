超能力｜上季尾受背傷困擾 李博士：孭輕磅可能是好事

今季韋廐開齋馬「超能力」將會在周日（18日）再出，角逐第八場二班1200米泥地。

此駒上場在田泰安胯下回降第三班，出爭泥地1200米後追贏馬，並在此程已經取得第四捷，可算是場地專家。

翻查往績，「超能力」上季尾自從升上第二班作戰後，三戰只獲得一季，表現未能持續，今次回師第二班，未知能否勝任。

據其馬主共同興趣團體成員李茂銘博士解釋，「超能力」上季尾在第二班作賽，一時未能適應步速，可以理解。

李博士又透露，原來馬兒上季尾一直受背部毛病困擾，這可能是表現轉差的主要原因，慶幸經過練馬師韋達的一番悉心打理，馬兒已經重新振作，上場在第三班作賽，即重敲勝利之門。

由於「超能力」有背痛舊患，故復戰第二班負磅驟減，對此駒來說可能是好事都未定。

韋達則指第二班泥地賽事少，「超能力」能應付草地，將來或會易地尋找新出路，但可以肯定是，此駒本身泥地性能特佳，周日當然會把握機會，在泥地1200米再度建功，才轉場嘗試。

另外，同場李博士有份的另一團體馬「競技勇士」也會上陣，對於馬主來說，當然希望兩駒可一Q返來。

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